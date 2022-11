NBA: Poole-Gala bei Warriors-Sieg gegen Spurs, Curry unauffällig - Butler rettet Heat gegen Phoenix

Shooting Guard Jordan Poole stahl dabei dem zuletzt so stark auftrumpfenden NBA-Megastar Stephen Curry die Show, avancierte mit 36 Punkten bei starken Quoten aus dem Feld (13/20) zum Topscorer der Partie.

Curry hingegen kam auf lediglich 16 Punkte, was jedoch für den Verlauf des Spiels unbedeutend war.

Warriors stark - Curry hält sich zurück

Schon früh deutete sich an, dass die Warriors das Spiel für sich entscheiden werden. Bereits zur Halbzeit stand eine 16 Punkte-Führung, die in einem starken dritten Viertel (38:23) nochmal deutlich ausgebaut wurde, so dass MVP-Anwärter Curry von Head Coach Steve Kerr geschont wurde und nur auf 27 Minuten Spielzeit kam. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA).