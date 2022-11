NFL: Eagles kassieren erste Saisonniederlage

Die Serie der Philadelphia Eagles in der US-Football-Profiliga NFL ist im neuten Spiel gerissen.

Die Serie der Philadelphia Eagles in der US-Football-Profiliga NFL ist im neuten Spiel gerissen. Das bis dato letzte ungeschlagene Team der Liga unterlag den Washington Commanders 21:32. Vier Turnovers, einer mehr als in der gesamten bisherigen Saison, leisteten sich die Eagles, die nie zuvor in ihrer 90-jährigen Geschichte besser gestartet waren.