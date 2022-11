Sport und Menschenrechte: DFB-Team will Spagat schaffen

Die Balance zwischen sportlichem Erfolg und Menschenrechtsthemen ist für die deutsche Nationalmannschaft bei der WM in Katar eine Herausforderung.

Die Balance zwischen sportlichem Erfolg und Menschenrechtsthemen ist für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar eine Herausforderung. "Das ist auf jeden Fall ein Spagat für uns. Und das ist auch nicht so leicht", sagte DFB-Kapitän Manuel Neuer im Interview der Mediengruppe Münchner Merkur/tz.

Neu ist die Situation nicht. "Es gab auch früher bei Großveranstaltungen Themen neben dem Sport: Die Townships in Südafrika, die Favelas in Brasilien, Russland, Winter-Olympia in Peking", sagte Neuer (36).