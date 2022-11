Novum: Kuba-Flüchtlinge in Baseball-Nationalteam berufen

Kuba hat durch die erstmalige Berufung geflüchteter Baseball-Profis in sein Nationalteam für ein Novum gesorgt. Acht Jahre nach ihrer Flucht aus dem Karibikstaat erhielten die mittlerweile in der nordamerikanischen Profiliga Major League Baseball (MLB) unter Vertrag stehenden Andy Ibanez und Yoan Lopez eine Einladung ihres Heimatverbandes zur Teilnahme an einem Vorbereitungsturnier auf den als Weltmeisterschaft geltenden World Baseball Classic im März kommenden Jahres. Auch der in Mexiko spielende Exil-Kubaner Elian Leyva wurde für Kubas Auswahl nominiert.