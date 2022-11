Manchester United: "Du bist für mich gestorben, Ronaldo!" Wohin mit CR7?

In einem 90 Minuten langen Interview mit Englands Boulevardblatt The Sun hatte der Portugiese zum Rundumschlag ausgeholt .

Am Montagabend wurden neue Vorwürfe öffentlich . Diese richteten sich gegen die Klub-Bosse. Diese hätten ihm nicht geglaubt, dass seine neugeborene Tochter krank gewesen sei. „Es war so schmerzhaft, weil sie mir nicht geglaubt haben“, klagte er.

Bislang wurden erst Ausschnitte des Interviews veröffentlicht. Erst am Mittwoch und Donnerstag wird der komplette Inhalt beim britischen Sender TalkTV zu sehen sein.

Ex-Profis kritisieren Ronaldo

Nun scheint es jedoch quasi unmöglich, dass der Stürmer-Star jemals wieder für seinen einst so geliebten Klub auflaufen wird. „Er (Erik ten Hag, Anm. d. Red.) kann ihn (Cristiano Ronaldo, Anm. d. Red.) nun nicht mehr spielen lassen“, sagte Jermaine Jenas, Ex-Profi und aktuell Experte der BBC .

Auch Jermain Defoe, der ebenfalls für BBC als Experte arbeitet, geht hart mit Ronaldo ins Gericht: „Vielleicht ist sein Ego ein wenig angekratzt. Er war noch nie zuvor in einer solchen Situation. Seine Zeit beim Klub muss aber vorbei sein.“

Liverpool-Legende Jamie Carragher, der ohnehin nicht gut auf Ronaldo zu sprechen ist, befand bei Sky Sport News : „Er will entlassen werden, das ist offensichtlich.“ Deswegen seien auch „99 Prozent der United-Fans“ auf der Seite von ten Hag.

United-Edelfan: „Ronaldo ist für mich gestorben“

Ein Blick auf die Reaktionen in den sozialen Netzwerken untermauert, dass Carragher durchaus Recht haben könnte.

„Dass Ronaldo nicht glücklich ist verstehe ich. Dass er sich jetzt so gegenüber seinem Team und dem Verein äußert ist respektlos. Kein Spieler ist größer als der Verein, egal was er in seiner Karriere geleistet hat“, schrieb ein User auf Twitter.