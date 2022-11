WM 2022: Bruno Fernandes kritisiert die Weltmeisterschaft in Katar: “Menschen sind gestorben”

Portugals Mittelfeld-Star Bruno Fernandes hat kurz vor der WM 2022 das Gastgeberland Katar in erstaunlicher Offenheit scharf kritisiert.

Bruno Fernandes hat sich in einem bemerkenswert ehrlichen Interview nach dem dramatischen 2:1-Auswärtssieg von Manchester United beim FC Fulham zur kontroversen Weltmeisterschaft in Katar geäußert.

Es ist das erste Mal, dass ein Spieler, der sich auf Katar vorbereitet, so offen über die Situation gesprochen hat. „Natürlich ist es seltsam, dass die WM nächste Woche beginnt. Es ist nicht gerade der Zeitpunkt, an dem wir bei der Weltmeisterschaft spielen wollen“, sagte Fernandes bei Sky Sports . (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Und legte nach: „Ich denke, für alle, Spieler und Fans, ist es nicht die beste Zeit. Die Kinder werden in der Schule sein, die Leute werden arbeiten und die Anstoßzeiten werden nicht die besten sein, um die Spiele zu sehen.“

Fernandes ging auch auf die wirklich kontroversen Elemente des Turniers ein: „Wir kennen das Umfeld der Weltmeisterschaft und wissen, was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, mit den Menschen, die beim Bau der Stadien gestorben sind. Darüber sind wir überhaupt nicht glücklich.“ (SERVICE: Ronaldo-Interview: United reagiert)

„Solche Dinge sollten meiner Meinung nach nicht passieren“

Portugals erstes Spiel in Katar findet am Donnerstag, den 24. November, statt, wenn es gegen Ghana um den ersten Platz in der Gruppe H geht, zu der auch Uruguay und Südkorea gehören. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)