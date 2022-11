WM 2022: Mexiko verzichtet auf Ex-Bundesliga-Star - Chicharito verpasst WM 2022

Angeführt wird „El Tri“ von zwei routinierten Profis, die über große WM-Erfahrung verfügen: Torhühter Guillermo Ochoa (37, CF America) und Kapitän Andres Guardado (36, Real Betis Sevilla) werden in Katar an ihrer fünften WM teilnehmen.

Ochoa und Guardado vor WM-Rekord

Mit ihrer fünften Teilnahme ziehen Ochoa und Guardado in einen illustren, kleinen Kreis ein: Nur Lothar Matthäus, Gianluigi Buffon, Antonio Carbajal und Rafael Marquez weisen fünf WM-Teilnahmen vor. WM-Rekord! In Katar werden zudem Cristiano Ronaldo (Portugal) und Lionel Messi (Argentinien) diese Marken knacken.

Mexiko startet am 22. November gegen Polen in die WM in Katar. Weitere Gegner in der Gruppe C sind Argentinien und Saudi-Arabien.