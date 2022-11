Manchester United: Ronaldo legt nach! Superstar attackiert Klub-Bosse

Nach dem explosiven und aufsehenerregenden Interview des Portugiesen in der TV-Show Piers Morgan Uncensored wurden am Montagabend weitere Details enthüllt.

Und er legte nach: „Die Verantwortlichen bei Manchester United schienen nicht zu 100 Prozent zu glauben, dass meine neugeborene Tochter krank war. Es war so schmerzhaft, weil sie mir nicht geglaubt haben.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Der United-Stürmer erklärte auch sein Fehlen in der Vorbereitung: „Ich musste für meine Familie da sein. Deshalb habe ich nicht am Saisonvorbereitungscamp teilgenommen“, so Ronaldo weiter.