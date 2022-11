Formel 1: Ego Verstappen? Das steckt hinter dem Red-Bull-Eklat nach Brasilien-GP

Vollspeed durchs Casino! Irre Red-Bull-Show in Las Vegas

Was war passiert? Der niederländische Red-Bull-Pilot, der schon seit Japan als Weltmeister feststeht, erhielt kurz vor der letzten Runde einen unmissverständlichen Funkspruch von seinem Renningenieur Gianpiero Lambiase: „Max, lass Checo bitte vorbei.“ (NEWS: Dicke Luft bei Red Bull)

Danach eskalierte die Situation. Pérez wetterte über Funk: „Das zeigt, wer er wirklich ist!“ Verstappen schoss zurück: „Ich habe es euch schon im Sommer gesagt. Fragt mich das nicht noch einmal, okay? Ist das klar? Ich habe meine Gründe genannt. Und ich stehe dazu.“

Verstappen und Perez: Bruch in Monaco

Beim Namen nennen wollte er die Motivation hinter seinem Ungehorsam zwar nicht - aber es geht um das Qualifying beim Großen Preis von Monaco im Mai. (NEWS: Chaos-Quali in Monaco!)

Beim gnadenlosen Ritt durch die engen Häuserschluchten des Fürstentums, bei dem der Startplatz wichtiger ist als irgendwo sonst, lag Pérez hinter den beiden Ferrari-Piloten auf Platz drei - aber vor Teamkollege Verstappen. Der Mexikaner war vor dem amtierenden Champion auf der Strecke unterwegs, beide in ihrer letzten entscheidenden Runde.

Die Zwischenzeiten zeigten: Pérez drohte hinter den Niederländer zu fallen, der mit zwei Zehntelsekunden Vorsprung sogar auf Pole-Kurs lag. Dann aber drehte sich der Mexikaner ungeschickt in die Mauer vor dem Tunneleingang und blockierte die Piste. Es gab eine Rote Flagge, das Training wurde abgebrochen. Pérez blieb Dritter, Verstappen Vierter und musste hinter seinem Teamkollegen starten.

Einen Tag später gewann Pérez das Rennen. Den Grundstein hatte er mit dem dritten Platz in der Startaufstellung gelegt, während Verstappen nach verpatzten Boxenstopps nur Dritter wurde.

Deswegen sind Red Bull die Hände gebunden

Das aber regte den Niederländer nicht auf. Vielmehr war es die Tatsache, dass Pérez im Qualifying mit Absicht in die Mauer gefahren war, um eine Rote Flagge zu provozieren und um jeden Preis vor dem Teamkollegen zu bleiben.

Das, so hört man, hätten die Telemetriedaten des Mexikaners bei seinem Unfall eindeutig bewiesen. Es reicht aber schon ein Blick in die Onboard-Aufnahmen des Unfalls. Ein verräterischer Gasstoß in der Kurve vor dem Tunneleingang überführt Pérez.