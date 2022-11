Grand Slam of Darts: K.o.-Thriller im Gruppenfinale - Schindler fordert Cross

Beim Grand Slam of Darts (alle Spiele LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream) im Aldersley Leisure Village in Wolverhampton bekamen die Fans einen K.o.-Krimi im Doppelpack geboten.

In Gruppe B duellierten sich in Danny Noppert, Simon Whitlock und Mensur Suljovic drei Spieler um zwei Achtelfinal-Tickets. Zuerst hatte der Australier die Chance im Fernduell um die K.o.-Runde vorzulegen und entledigte sich seiner Pflichtaufgabe mit einem 5:3-Sieg gegen den Philippiner Christian Perez.

Damit war klar: Sollte im direkten Duell zwischen Noppert und Suljovic der Österreicher mit 5:3 gewinnen, würde es einen Dreiervergleich geben, wo die Breaks entscheiden würden. Bei einem höheren Sieg wäre Suljovic und Whitlock weiter. Sollte Noppert gewinnen oder mindestens vier Legs für sich entscheiden, würden „The Freeze“ und The Wizard“ in der K.o.-Runde stehen.

Am Ende setze sich der Engländer mit 5:4 durch und sorgte so für ein eindeutiges Ergebnis. Noppert ging ungeschlagen als Gruppenerster ins Achtelfinale, gefolgt von Whitlock auf Rang zwei. Aber der Australier musste zittern. Suljovic lag mit 3:2 in Führung und hatte Leg-Darts zum 4:2. Die Möglichkeit verpasste er allerdings und Whitlock konnte frühzeitig durchatmen. Danach ließ Noppert auch an seinem Gruppensieg keine Zweifel mehr aufkommen.

Raymond van Barneveld zeigt seine alte Klasse

In seinem letzten Spiel in Gruppe A ließ Raymond van Barneveld seinem Widersacher Ted Evetts keine Chance. Am Ende schickte die ehemalige Nummer eins der PDC Order of Merit den Engländer mit einem 5:0-Whitewash nach Hause. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)