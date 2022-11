DFB-Team bezieht Mini-Trainingslager im Oman

Die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick traf am späten Montagabend gegen 23.20 Uhr Ortszeit im Sultanat ein, wo sie am Mittwoch (18.00 Uhr MEZ im LIVETICKER) ihre Turnier-Generalprobe gegen den 75. der Weltrangliste bestreitet. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)

Am Dienstag steht im Oman zunächst ein Training auf dem Programm, bereits am Donnerstag geht die Reise weiter nach Katar. Dort steigt der viermalige Weltmeister am 23. November gegen Japan in die WM ein. Weitere Gegner in Gruppe E sind Spanien und Costa Rica.