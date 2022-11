Basketballer beenden Festjahr mit Niederlage

Ohne den Großteil ihrer EM-Helden hatte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) am Freitag in Bamberg mit einem Sieg über Finnland (94:80) ihr Ticket für die Endrunde in Indonesien, Japan und auf den Philippinen (25. August bis 10. September 2023) gelöst. Die Niederlage in Slowenien war die erst zweite im zehnten Qualifikationsspiel. Das letzte Länderspielfenster der WM-Quali ist für Ende Februar terminiert.