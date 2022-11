BVB: Teils vogelwild! Das sind Dortmunds größte Abwehrprobleme

Borussia Dortmund hat in den ersten 15 Bundesligaspielen 21 Gegentore kassiert. Nur sieben Teams haben bislang mehr Treffer hinnehmen müssen. Die BVB-Defensive wirkte trotz namhafter Zugänge in den vergangenen Wochen nicht immer sattelfest. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Hummels: „Was für eine miese Woche“

Bei zwei Gegentoren lief Innenverteidiger Mats Hummels aus der Vierkette und öffnete große Räume für die Hausherren. Ebenso ließen die beiden defensiven Mittelfeldspieler Jude Bellingham und Emre Can dreimal die Hintermannschaft im Stich. Zudem verlor Bellingham das Kopfballduell vor dem 1:2 durch Ramy Bensebaini. Es war nicht der erste Gegentreffer nach einer Standardsituation.

Hummels, der einen Tag zuvor nicht von Bundestrainer Hansi Flick für die Weltmeisterschaft in Katar nominiert wurde , schrieb anschließend dazu auf Instagram: „Mein 400. Bundesligaspiel war leider ein (sehr) schlechtes. Was für eine miese Woche.“

Effenberg schlägt BVB-Alarm

Aber auch Schlotterbeck und Süle, die wiederum von Flick nominiert wurden, standen im Anschluss an die Niederlage in der Kritik. SPORT1-Experte Stefan Effenberg meinte im STAHLWERK Doppelpass: „Einen Tag vorher war die WM-Nominierung, aber dass beide Spieler nun so unterirdisch performt haben, dafür habe ich kein Verständnis.“