Munich Game: NFL spendiert Bayern München neuen Arena-Rasen

Das erste reguläre Saisonspiel der NFL in Deutschland wird selbst für Tom Brady zu einem echten Highlight. Dennoch gibt es neben den Seattle Seahawks noch einen zweiten Verlierer.

Daher muss das Grün der Allianz Arena nach dem Munich Game, bei dem Tom Brady erneut ein Eintrag in die Geschichtsbücher gelang , ausgetauscht werden. „Am 21. November kommen die Bagger, dann wird der Rasen gewechselt“, kündigte Jürgen Muth, Geschäftsführer der Allianz Arena, bereits vor dem Spiel an.

Laut DPA kommt dafür die NFL auf, da durch den normalen Fußball-Betrieb ein Tausch des Rasens in diesem Winter noch nicht nötig gewesen wäre. Zudem dürfen keine Football-Markierungen auf dem Rasen zu sehen sein, „wenn die Frauen Anfang Dezember hier in der Champions League spielen“.

Neuer Rasen rechtzeitig für Spiel der Bayern-Frauen fertig

Diese empfangen am 7. Dezember den FC Barcelona. Für das Männer-Team geht es nach der Weltmeisterschaft erst wieder am 24. Januar in der Allianz Arena um Punkte. Der Gegner heißt dann 1. FC Köln.