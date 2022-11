Formel 1: Nach dem Haas-Aus - wechselt Mick Schumacher zu Mercedes? Das sind seine Optionen

Sein Aus bei Haas ist besiegelt. Mick Schumacher wird im US-Team durch Nico Hülkenberg ersetzt und verliert damit seinen Stammplatz in der Königsklasse. Das soll noch in dieser Woche offiziell werden.

Ganz überraschend kommt die Kündigung also nicht. Heißt auch: Schumacher hat längst seine Fühler ausgestreckt, wo er in Zukunft andocken könnte. „Ich will in der Formel 1 bleiben, weil ich diesen Sport liebe“, konterte der 23-Jährige in Brasilien Ex-Formel-1-Chef Bernie Ecclestone und dessen Vorschlag, in eine andere Rennserie zu wechseln.