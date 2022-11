Premier League: Nach Rundumschlag bei Manchester United - folgt überraschende Ronaldo-Ankündigung?

Cristiano Ronaldo pflückt Manchester United in einem beispiellosen Rundumschlag auseinander. Bald gelangen wohl die nächsten Überraschungen an die Öffentlichkeit.

Selbstverständlich erscheint ein Ronaldo-Verbleib im Old Trafford spätestens jetzt endgültig undenkbar zu sein. Über einen möglichen neuen Klub wird ohnehin schon seit Monaten spekuliert.

Möglicherweise wird die Personalie Ronaldo also schon in den kommenden Tagen geklärt sein – und in Manchester wenigstens wieder ein kleines bisschen Ruhe einkehren.