VRL: Profis gegen Amateure! So laufen die Unity Playoffs in Hannover

Dreikampf an der Tabellenspitze

Offline Playoffs auf der Dreamhack Hannover

Für die 16 Mannschaften geht es ab dem 21. November um einen Platz im Rampenlicht. Denn die die letzten Spiele des Events werden vom 15. bis 18. Dezember auf der Dreamhack-Messe in Hannover vor Publikum ausgetragen. In einem harten Double-Elimination-Bracket wurden die acht VRL Teams nach ihren Platzierungen aus der regionalen Liga einem der acht Roster aus der Project-V-Rangliste zugewiesen. In der ersten Runde trifft MOUZ auf Cowana Gaming.

Profis gegen Newcomer

„Aus der Project V haben in diesem Split Into the Breach und die Unicorns of Love aus meiner Sicht die besten Chancen, einen Platz in Hannover zu bekommen“, bewertet VRL-Kommentator Matthias „Zarin“ Philippi den Status Quo und führt weiter aus: „Die EnRo Griffins um Konstantin „McKonsti“ Helm sind für mich jemand, den man im Hintergrund auf dem Zettel haben sollte. Aber auch die Teams der DACH: Evolution schlafen bekanntlich nicht, und das Niveau ist im Verlauf des Splits so konstant nach oben gegangen, dass es für den Amateurbereich im Unity Turnier sehr schwer sein wird.“