Anzeige

FIFA 23: Schnell zum Erfolg! Drei Tricks, mit denen ihr heute schon besser werdet FIFA 23: Direkt besser mit diesen Tipps

Auch in FIFA 23 gibt es neue Gameplay-Mechaniken, mit denen ihr eure Gegner überraschen könnt © EA Sports

Marc Engelbrecht

Wer sich in FIFA 23 steigern will, der sollte so viele Facetten des Spiels wie möglich kennen. Wir zeigen euch drei Tastenkombinationen, mit denen ihr in Zukunft bessere Resultate erzielt.

Wie sieht ein klassischer Montag für einen Großteil aller FIFA-Zocker aus?

Richtig! Der Frust der abgelaufenen Weekend League geistert einem noch durch den Hinterkopf. Auch wenn die Schuldfrage meistens mit einem Mix aus Pech, schlechten Servern und der Unfähigkeit EAs, eine vernünftige Fußball-Simulation zu programmieren, beantwortet wird, so weiß doch jeder, dass man selbst ebenfalls einen Teil dazu beigetragen hat.

Anzeige

+++ News, Videos, Liveticker – jetzt die kostenlose eSports1 App für iOS und Android ausprobieren +++

Und damit ihr bereits heute für die Schlacht am kommenden Wochenende gewappnet seid, verraten wir euch gleich drei Gameplay-Tricks, mit denen ihr euer Spiel direkt auf ein höheres Level heben könnt - und die sind weder schwer noch weit verbreitet!

So lasst ihr den Keeper alt aussehen

Obwohl die Ballrolle weiterhin zu den essenziellsten Skill-Moves zählt, hat ihre Effektivität in einem Punkt deutlich nachgelassen. Während der Trick in den vergangenen Jahren zumeist die bewährte Vorgehensweise war, um in Eins-gegen-Eins-Situation den Keeper zu umrunden, lassen sich die Schlussmänner in FIFA 23 nicht mehr so einfach überlisten. Vergebene Großchancen samt jeder Menge Frust sind die Folge. Doch es existiert eine Lösung.

Mit dem „Heel-to-Ball-Roll“ (vier Tricksterne nötig), den ihr durch das Betätigen der L1/LB-Taste in Kombination mit dem klassischen Heel-to-Heel - rechter Stick erst in und dann entgegen der eigenen Laufrichtung flicken - ausführt, könnt ihr den KI-gesteuerten Torwart mit dem richtigen Timing ins Leere laufen lassen. Teilweise wird sogar eine Animation getriggert, in der der Torhüter an der Kugel vorbeihechtet, wodurch ihr im Anschluss noch leichter einnetzen könnt.

Flankenwechsel so schnell wie nie

Ein gutes Aufbauspiel zählt in FIFA wie im realen Fußball zu einem der Grundprinzipien des Erfolgs. Ganz egal, ob ihr euch eher gemäßigt oder schnell nach vorne kombiniert - wer es konstant schafft, Fehler zu vermeiden und ohne unnötige Ballverluste in die gegnerische Hälfte vorzudringen, der wird im letzten Drittel vermehrt zum Abschluss kommen.

+++ Sendungen, Interviews, VODs! Abonniert unseren neuen YouTube-Kanal für noch mehr eSports- & Gaming-Content! +++

Ein beliebtes Mittel, selbst auf Pro-Level, stellen Seitenwechsel dar. Die Verlagerungen eignen sich besonders, um Pressingsituationen aufzulösen sowie neue Räume zu schaffen. In FIFA 23 könnt ihr mit dem Außenrist (L2 + Viereck auf der PlayStation oder LT + X auf der Xbox) so schnell wie nie zuvor auf die gegenüberliegende Flanke gelangen. Das überraschte Gesicht eures Kontrahenten gibt es inklusive.

Anzeige

Zweikämpfe aus der Hölle

Zuletzt haben wir noch eine Tastenkombination für die Defensive parat, von der ingame bislang nur die wenigsten Gebrauch machen, obwohl das Feature schon seit FIFA 21 in der Fußball-Simulation implementiert ist. Mit dem R1- bzw. RB-Tackling führt euer Spieler einen langen Ausfallschritt aus, der es ermöglicht, verloren geglaubte Zweikämpfe sowie Pressschläge doch noch zu gewinnen.