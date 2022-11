La Liga: Simeone bei Atletico unter Druck - Übernimmt Tuchel?

LaLiga-Absturz! So schlimm steht es um Barça, Atlético und Sevilla

Thomas Tuchel ist nach seinem Aus beim FC Chelsea aktuell ohne Job. Nun wird er in Spanien gehandelt.

Das Interesse an dem Trainer ist derweil groß, wie er selbst vor einigen Wochen sagte . So sollen Aston Villa, Bayer Leverkusen und der FC Sevilla angefragt haben.

Nun soll ein weiterer Klub Interesse an dem deutschen Coach haben. Laut der spanischen Zeitung Fichajes soll er der Top-Favorit bei Atletico Madrid sein.

Der Verein befindet sich in einer schwierigen Phase. In der Gruppenphase der Champions League schied Atletico als Tabellenletzter aus und in der Liga hat Madrid als Fünfter 13 Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze. (DATEN: Die Tabelle von La Liga)