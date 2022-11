Kölns Skhiri in Tunesiens WM-Kader

Ellyes Skhiri fährt mit Tunesien zur WM in Katar © AFP/SID/AXEL HEIMKEN

Ellyes Skhiri vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln steht im Kader seines Heimatlandes Tunesien für die Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember). Das 26-köpfige Aufgebot gab Nationaltrainer Jalel Kadri am Montag bekannt.

Skhiri tritt mit Tunesien bei der sechsten Endrunden-Teilnahme des Landes in der Gruppe D an, zum Auftakt geht es für die Nordafrikaner am 22. November gegen Dänemark. Es folgen die Duelle mit Australien (26.) und Weltmeister Frankreich (30.). - Das WM-Aufgebot Tunesiens: