WM-Entschädigung: FIFA "nicht grundsätzlich verschlossen"

Frankfurt am Main (SID) - Kurz vor Beginn der Fußball-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) spielt der Weltverband FIFA mit seinem Präsidenten Gianni Infantino in der Debatte um Entschädigungsfonds für Gastarbeiter offenbar auf Zeit. Das legt eine Stellungnahme des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hinsichtlich des jüngsten Treffens zwischen Infantino und DFB-Boss Bernd Neuendorf im WM-Gastgeberland nahe.