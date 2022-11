DEL mit neuem Nachhaltigkeitskonzept - Klimaziele bis 2040

Frankfurt am Main (SID) - In einem neuen Konzept haben sich die Deutsche Eishockey Liga (DEL) und ihre Klubs Nachhaltigkeits-Ziele für die kommenden Jahre gesetzt. Insgesamt seien vier Handlungsfelder definiert worden (Integrität des Spiels, Nachwuchs, Miteinander, Umwelt), das teilte die Liga bei der Präsentation des Konzeptes „DEL4 ? das vierte Drittel“ am Montag in Frankfurt/Main mit.