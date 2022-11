Deutsche Sitzvolleyball-Teams verpassen WM-Medaillen

Frankfurt am Main (SID) - Die deutschen Sitzvolleyball-Teams haben bei den Weltmeisterschaften im bosnischen Sarajevo die Medaillen verpasst. Die mit Podestambitionen gestarteten Männer scheiterten im Viertelfinale mit einem 1:3 an Ägypten und kamen nach zwei Siegen in der Platzierungsrunde auf Rang fünf. Die ersatzgeschwächten Frauen schieden ebenfalls im Viertelfinale mit einem 0:3 gegen Paralympics-Sieger USA aus, nach einem weiteren Erfolg in der Platzierungsrunde reichte es für Rang sechs.