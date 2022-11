WM: Fanvertreter Minden rechnet mit weniger TV-Zuschauern

Fanvertreter Dario Minden vom Verbund „Unsere Kurve“ rechnet damit, dass weniger Fußball-Anhänger die WM in Katar am TV verfolgen werden.

Fanvertreter Dario Minden vom Verbund „Unsere Kurve“ rechnet damit, dass weniger Fußball-Anhänger die umstrittene Weltmeisterschaft in Katar am TV verfolgen werden.

„Ich denke schon, dass wir einen Unterschied zu vergangenen Turnieren merken werden“, sagte Minden in einem Interview des Nachrichtenportals t-online: „Am Ende ist es aber auch nicht so wichtig.“ Private Konsumentscheidungen änderten „praktisch nichts an den Missständen“.