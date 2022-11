Formel 1: Haas-Aus für Mick Schumacher! Er weiß schon Bescheid

Mehrere Medien hatten darüber bereits am Sonntag berichtet, allerdings ohne sich auf konkrete Fakten zu beziehen. SPORT1 aber weiß: Mick Schumacher wurde bereits in Brasilien über sein Formel-1-Aus als Stammfahrer informiert.

Haas hat sich demnach für Hülkenberg entschieden, weil der Sohn von Michael Schumacher in seinen Leistungen zu unkonstant war und vor allem zu viel Schrott produzierte.

Formel-1-Comeback für Hülkenberg

Für den Emmericher wird es ein Comeback nach drei Jahren als Ersatzfahrer und Feuerwehrmann der Formel 1. Am Mittwoch soll der Deal verkündet werden. Mick Schumacher dagegen wird am kommenden Wochenende in Abu Dhabi genau wie Sebastian Vettel sein vorerst letztes Rennen fahren.