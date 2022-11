Frankreich: Kimpembe fällt für WM aus - Thuram fliegt mit

Der Weltmeister von 2018 habe sich von einer Achillessehnenverletzung „nicht ausreichend erholt“, wie der französische Verband am Montag mitteilte. Kimpembe werde durch Axel Disasi vom AS Monaco ersetzt.

Kimpembe hatte am Sonntag erstmals seit Ende Oktober wieder 15 Minuten lang für Paris gespielt, sieht sich aber nicht in der Lage, „seinen Platz in der Verteidigung in Katar einnehmen zu können“, wie es hieß.