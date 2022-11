Premier League: Chelsea-Fans wollen Tuchel zurück - Probleme für Nachfolger Potter

Heftiger Gegenwind für Chelsea-Coach Graham Potter und Eigentümer Tedd Boehly. Viele Blues-Anhänger wünschen sich am liebsten Thomas Tuchel zurück.

Mit drei Pleiten in Serie hat sich der FC Chelsea in die Winterpause verabschiedet - und dafür gesorgt, dass viele Fans Sturm gegen den neuen Eigentümer Todd Boehly laufen.

Einer 0:1-Heimpleite gegen den FC Arsenal folgte ein 0:2 gegen Manchester City im League Cup - am Samstag gab‘s zum Abschluss noch das 0:1 bei Newcastle United .

Erst zum zweiten Mal in diesem Jahrtausend verlor Chelsea drei Premier-League-Spiele in Folge und wird zu Weihnachten zum dritten Mal in den letzten 21 Jahren nicht unter den ersten Vier stehen.