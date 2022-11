WM 2022 Katar: Frankreich nominiert Gladbach-Profi Marcus Thuram nach

Leichte Berührung: VAR greift nach Foul an Hummels ein

Frankreichs Nationalcoach Didier Deschamps nominiert den Gladbacher Marcus Thuram nach. Das gibt der französische Verband am Montag bekannt.

Frankreichs Nationalcoach Dider Deschamps hat den 25-Jährigen für das anstehende Turnier in Katar nachnominiert. Das gab der französische Verband FFF am Montag bekannt, zuvor hatte bereits die Nachrichtenagentur AFP berichtet. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Thuram soll noch am Montag zur französischen Mannschaft stoßen. Alle WM-Teilnehmer haben bis 19 Uhr Zeit, ihren 26-köpfigen Kader zu benennen. Bislang hatte Deschamps nur 25 Spieler berufen - Thuram schließt diese Lücke nun. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)

Thuram, der in der Bundesliga mit zehn Toren und drei Assists glänzte, ist neben Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Kingsley Coman (alle Bayern München) und Christopher Nkunku (RB Leipzig) der sechste Bundesligaprofi, der in Katar für Frankreich dabei ist.

Neben Thuram hatte sich zuletzt auch Eintracht-Profi Randal Kolo Muani Hoffnung auf eine Nominierung machen dürfen. Dies ging allerdings nicht in Erfüllung.

Die WM beginnt am kommenden Sonntag mit der Partie zwischen Gastgeber Katar und Ecuador. Frankreich steigt am Dienstag gegen Australien in das Turnier ein.