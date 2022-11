Überraschungssieger bei der IEM Rio - Deutscher schreibt Geschichte

Mit einem klaren 2:0 gewinnen Outsiders in Rio das wichtigste Counter-Strike-Turnier © ESL

Mit einem klaren 2:0 bezwingt Outsiders die Konkurrenz von Heroic und krönt sich in Brasilien zum neuen Counter-Strike-Champion. MOUZ scheiterte im Halbfinale knapp am späteren Major-Sieger.

Aus deutscher Sicht hingegen lässt sich schlussendlich doch auf ein recht erfolgreiches Turnier zurückblicken. Mit MOUZ schaffte es ein hiesiger Vertreter bis in das Halbfinale, scheiterte in diesem jedoch knapp an dem späteren Wettbewerbssieger. Dennoch ein historisches Ereignis, da mit Jon „JDC“ de Castro erstmals ein deutscher Spieler im Halbfinale eines Counter-Strike-Majors stand. Trotz der Niederlage gegen Outsiders zeigte sich dieser auf Twitter begeistert: