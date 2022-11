„Nicht mein Jahr“: Schumacher zieht ernüchterndes Fazit

Vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi am kommenden Sonntag (14 Uhr MEZ/Sky) liegt Schumacher mit zwölf Punkten auf Rang 16 in der Fahrerwertung. Einen Vertrag für die kommende Saison hat der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher noch nicht - Werbung in eigener Sache konnte er in Sao Paulo auch nicht wirklich machen.