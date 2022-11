Formel 1: Gefährlicher Schumacher-Vorfall bei Brasilien-GP! Rennleitung spricht Strafe aus

Für Mick Schumacher endet auch der Brasilien-GP ohne Punkte. Der Haas-Pilot hat dabei unter anderem Pech mit dem Safety Car. Eine Szene in der Boxengasse bringt nicht nur ihn aus dem Konzept. Die Rennleitung spricht eine Strafe aus.

Der Haas-Pilot spielte damit vor allem auf die späte Safety-Car-Phase nach dem Ausfall von McLaren-Pilot Lando Norris an, die für Schumacher zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt kam. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Alfa-Romeo-Mitarbeiter im Weg von Schumacher

Was war passiert? Als Schumacher zum Boxenstopp kam, passierte er zuvor die Box von Alfa Romeo. Doch als er danach wie üblich einen Schlenker nach links machte, um sein Auto für die Haas-Boxencrew zu positionieren, tauchte aus dem Nichts ein Alfa-Romeo-Mitarbeiter auf.

„Ein Mitglied des Alfa-Romeo-Teams, das nicht an den Boxenstopps beteiligt ist, betrat den Arbeitsbereich der Boxengasse und befand sich in einer Position, in der er dem sich nähernden Haas-Auto unangemessen nahe kam. Die Sportkommissare stellten fest, dass dies eine unsichere Situation war“, lautete die Begründung.