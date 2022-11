WM 2022: Brasilien überrascht mit Gepäck - das steckt dahinter

Detaillierte Vorkehrungen

Die brasilianische Delegation umfasst 74 Personen. Der Trainerstab, Mitarbeiter, Funktionäre sowie die drei Akteure aus dem WM-Kader, die in Brasilien aktiv sind (Torwart Weverton, Mittelfeldspieler Everton Ribeiro und Stürmer Pedro), reisten an diesem Wochenende nach Italien. Der Rest des Kaders wird am Montag in Turin erwartet ( Neymar trägt Brasiliens WM-Hoffnung auf „Stern sechs“ ).

Der brasilianische Staff versucht laut eigener Angaben so viele Vorkehrungen wie möglich zu treffen, obwohl man mit den Verantwortlichen in Katar bereits Rücksprache gehalten habe. Die Restaurants haben die entsprechenden Menüs von den Brasilianern erhalten. Dennoch nimmt man aus Brasilien extra noch 30kg Maniokmehl mit.

2018 in Russland war Gepäck noch schwerer

Einen Rekord haben die Brasilianer mit ihrem reichhaltigen Gepäck in diesem Jahr allerdings nicht aufgestellt. Bei der WM 2018 in Russland soll das Gepäck mit 7 Tonnen noch einmal 1,5 Tonnen schwerer gewesen sein. Der Grund dafür: die russische Kälte. In Katar sollen die Temperaturen hingegen zwischen 15 Grad in der Nacht und 30 Grad am Tag schwanken.