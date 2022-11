Mit 74 Jahren: Scolari beendet Trainerkarriere

Frankfurt am Main (SID) - Weltmeister 2002, insgesamt 27 Titel, mehr als 40 Jahre auf der Bank: Brasiliens Fußball-Lehrmeister Luiz Felipe Scolari hat am Sonntag seine erfolgreiche Karriere beendet. „Ich höre als Trainer auf“, sagte der 74-Jährige nach dem Saisonfinale in der heimischen Liga. Doch ganz vom Fußball lassen kann Scolari nicht, in neuer Rolle geht es für ihn auch nach dem 3:0 von Athletico Paranaense gegen Botafogo FR weiter.