NBA: Embiid glänzt mit Karrierebestwert von 59 Punkten

Basketball-Topstar Joel Embiid hat seine Philadelphia 76ers in der nordamerikanischen Profiliga NBA mit einem Karrierebestwert zum Erfolg geführt.

Frankfurt am Main (SID) - Basketball-Topstar Joel Embiid hat seine Philadelphia 76ers in der nordamerikanischen Profiliga NBA mit einem Karrierebestwert fast im Alleingang zum Erfolg geführt. Dem 28-Jährigen gelangen am Sonntagabend 59 Punkte, damit steuerte er mehr als die Hälfte der Zähler seines Teams zum 105:98 gegen die Utah Jazz bei. Embiid übertraf damit seinen bisherigen Karrierebestwert von 50 Punkten deutlich, zudem sammelte er elf Rebounds, acht Assists und sieben Blocks.