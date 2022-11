Gündogan: Zusammenspiel mit Kimmich und Goretzka möglich

Das Gerangel um die Plätze in der Startelf sei mit Blick auf die hohen Ziele bei der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) "genau das, was wir auch brauchen", betonte Gündogan: "Über allem steht, dass sich jeder seiner zugeteilten Rolle bewusst ist, und da gehört manchmal auch der Ärger oder die Frustration dazu, wenn man gerade mal nicht auf dem Platz steht." Wichtig sei dann, "dass man sich auch mal unterordnen und sein Ego hinten anstellen kann".