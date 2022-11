Darts: Sherrock verliert erneut deutlich - Clayton und van Gerwen stehen im Achtelfinale

Fallon Sherrock unterliegt auch in ihrem zweiten Spiel beim Grand Slam of Darts. Jonny Clayton und Michael van Gerwen spielen sich ins Achtelfinale.

In ihrem zweiten Gruppenspiel verliert die „Queen of the Palace“ deutlich mit 1:5 gegen Nathan Aspinall und ist in ihrer Gruppe so gut wie ausgeschieden. Sherrock hatte schon am ersten Spieltag deutlich gegen Peter Wright verloren. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)