Cristiano Ronaldo: "Manchester United hat mich verraten"

Cristiano Ronaldo holt in einem Interview zum Rundumschlag aus. Der Superstar von ManUnited spricht über die „schwierigste Zeit in seinem Leben“.

Gemeint sind die Sticheleien, der Spott und die endlosen Schuldzuweisungen , welche ihm in den vergangenen Monaten aus seiner Sicht entgegengeschleudert wurden.

Piers Morgan von der britischen Sun empfing den Stürmer kurz vor Abflug zur Weltmeisterschaft nach Katar zum wohl brisantesten Interview in der Geschichte von CR7.

„Fühle mich verraten“

Was einige seiner schärfsten Kritiker angeht, wie beispielsweise seinen ehemaligen Teamkollegen Wayne Rooney, der Ronaldo seit Monaten öffentlich angreift und United dazu auffordert, ihn loszuwerden, so verachtet er deren Motive, die für Schlagzeilen sorgen, aufs Schärfste.

„Ich weiß nicht, warum er mich so schlecht kritisiert. Wahrscheinlich, weil er seine Karriere beendet hat und ich immer noch auf hohem Niveau spiele.“

Ronaldo verriet, die Verantwortlichen im Old Trafford hätten sogar an ihm gezweifelt, als er ihnen von seiner Situation berichtete, was ihn „verletzt“ und „schlecht“ fühlen ließ.