Spektakel Munich Game mit Brady: Ein NFL-Spiel pro Jahr ist nicht genug - Kommentar

Was Tom Brady nach dem 21:16-Sieg seiner Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks über das erste Regular-Season-Game der NFL in Deutschland zu sagen hatte, mit der Erfahrung von mehr als 22 Jahren als Football-Profi und sieben Super-Bowl-Titeln, war der ultimative Ritterschlag. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Wer am Samstag durch die Münchner Innenstadt schlenderte, der begegnete schon einen Tag vor dem Spiel einer Flut an NFL-Fans sämtlicher Teams.

Am Sonntag strömten die Anhänger bereits am Vormittag, teilweise über vier Stunden vor dem Kickoff, in Scharen an die Allianz Arena - es dürften mehr als die 69.811 gewesen sein, die letztlich Platz im Stadion fanden. (Slapstick und Rekordjagd: Brady-Show in München)