NFL: Amon-Ra St. Brown gewinnt NFL-Bruderduell gegen Equanimeous

Amon-Ra St. Brown hat in der US-Football-Profiliga NFL das Duell mit seinem älteren Bruder Equanimeous ganz knapp für sich entschieden. Im Aufeinandertreffen der beiden Deutsch-Amerikaner feierte der jüngste der drei St.-Brown-Brüder mit den Detroit Lions ein 31:30 bei den Chicago Bears um „EQ“.

Amon-Ra St. Brown (23) fing zehn von elf Pässen für 119 Yards, keinem anderen Receiver der Lions gelang am Sonntag mehr Raumgewinn. Equanimeous (26) lief neun Yards mit dem Ball, beide blieben ohne Touchdown. Detroit zog mit jetzt 3:6-Siegen in der NFC North an Chicago (3:7) vorbei.