Zoff bei Red Bull nach Brasilien-GP! Verstappen ein Egomane? Pérez sauer auf Formel-1-Weltmeister

Diese Aktion von Max Verstappen wird sein Red-Bull-Teamkollege Sergio Pérez wohl nicht so schnell vergessen. Der Mexikaner zeigt sich enttäuscht vom Weltmeister. Das Team verweigert nach dem Brasilien-GP klare Aussagen.

Der Red Bull-Star hat seinen zweiten Titel längst in der Tasche. Den Rekord der meisten Siege pro Saison hat er ebenfalls gebrochen. Trotzdem kämpft der Niederländer weiter verbissen um jeden Punkt – und pfeift auf Teamplay.

Im Großen Preis von Sao Paulo (Brasilien) pflügt er sich nach einer frühen Kollision mit Lewis Hamilton durch das Feld zurück in die Top Ten und wird vom Kommandostand an seinem Teamkollegen Sergio Pérez vorbei gewinkt.

Die Idee dahinter: Auf frischeren Reifen soll er Charles Leclerc angreifen, um dem Ferrari-Piloten die Punkte für Platz fünf streitig zu machen. Grund: Leclerc und Pérez kämpfen in der WM um Platz zwei. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Verstappen hält sich nicht an Red-Bull-Deal

Doch der Weltmeister spielt da nicht mit. Er bleibt - trotz erneuter Anweisung, den Teamkollegen passieren zu lassen - vorne und rechtfertigt sich schmallippig am Funk: „Ich habe euch das letzte Mal schon gesagt, dass ihr mich um so etwas nicht bitten sollt. Ist das klar? Ich habe meine Gründe und stehe dazu.“

Allein: So ein Ego-Verhalten dürfte die bisher gute Stimmung im Team gefährden. Pérez hat seinen Teamkollegen noch im Auto verbal abgewatscht: „Danke für Nichts. Das zeigt, wer er wirklich ist.“

Später sagt der Mexikaner am TV-Mikro: „Ich bin ein bisschen enttäuscht nach all dem, was ich für ihn getan habe. Das müssen wir diskutieren.“