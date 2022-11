Bundesliga: Sport-Club Freiburg – 1. FC Union Berlin, 4:1 (4:0)

Mit dem SC und Union trafen sich am Sonntag zwei Topteams. Für den Gast schien Freiburg aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Auf dem Papier ging der Sport-Club Freiburg als Favorit ins Spiel gegen den 1. FC Union Berlin – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Vincenzo Grifo sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 3:0 (4./6./20.) aus der Perspektive des SC. Dann musste Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite vom Platz (19.). Außenseiter, Rückstand und einen Mann weniger auf dem Feld: Es sah nicht gut aus für Union. Die 33.800 Zuschauer hatten sich schon auf die Halbzeitpause eingestellt, da schlug Michael Gregoritsch noch einmal zu: 4:0 stand es nun aus Sicht von Freiburg (45.). Die Überlegenheit des Heimteams spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Urs Fischer schickte Paul Jaeckel aufs Feld. Sheraldo Becker blieb in der Kabine. In der 60. Minute änderte Urs Fischer das Personal und brachte Morten Thorsby und Sven Michel mit einem Doppelwechsel für Genki Haraguchi und Kevin Behrens auf den Platz. Gleich drei Wechsel nahm der Sport-Club Freiburg in der 69. Minute vor. Nicolas Höfler, Gregoritsch und Lukas Kübler verließen das Feld für Maximilian Eggestein, Nils Petersen und Roland Sallai. Vom Elfmeterpunkt erzielte Michel den Ehrentreffer für den 1. FC Union Berlin (84.). Schlussendlich verbuchte der SC gegen den 1. FC Union Berlin einen überzeugenden Heimerfolg.