Ligue 1: Krise beim OGC Nizza - Lucien Favre bricht TV-Interview ab

Bei Vorstellung: Favre mit Forderung an Nizza

Gegen Lyon hatten Favre und Nizza den späten Ausgleich durch Alexandre Lacazette hinnehmen müssen (89.). Nach der Partie reagierte Favre im Interview verärgert auf Nachfragen zu seiner Zukunft und dem ambitionierten Projekt in Nizza. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)

Wütender Favre: „Schreiben Sie sich das endlich in ihr Gehirn“

Einmal in Fahrt gekommen, holte Favre zum Rundumschlag aus: „Ich habe das schon mal gesagt. Und ich wiederhole es. Aber versuchen Sie, sich das endlich in ihr Gehirn zu schreiben: Wir haben ein Zwei-Jahres-Projekt, einverstanden? Um in der Champions League zu spielen. Um PSG zu konkurrenzieren. Zwei Jahre sind nicht vier Monate, einverstanden?.“