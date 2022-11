Billie Jean King Cup: Schweiz holt erstmals den Titel

Die Tennisspielerinnen aus der Schweiz haben zum ersten Mal den Billie Jean King Cup gewonnen. Beim Finalturnier in Glasgow sorgten Jil Teichmann und Belinda Bencic gegen Australien bereits mit Siegen in den Einzeln für die Entscheidung. Im Vorjahr waren die Schweizerinnen im Finale an Russland gescheitert.