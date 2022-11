Formel 1: "Manipuliert" - Hamilton weiter sauer über WM-Saisonfinale mit Verstappen in Abu Dhabi 2021

Wenn es um das Saisonfinale 2021 in Abu Dhabi geht, vertritt Lewis Hamilton weiter eine klare Meinung. Für den Mercedes-Piloten ist Max Verstappen mit Absicht bevorzugt worden.

Lewis Hamilton ist weiter überzeugt, dass das Saisonfinale 2021 in der Formel 1 in Abu Dhabi mit Absicht zugunsten von Max Verstappen entschieden worden ist.

Deshalb wies der Mercedes-Pilot den Vergleich des dramatischen WM-Saisonfinals 2008, als Hamilton in der letzten Runde noch Felipe Massa den Titel entreißen konnte, mit der Entscheidung 2021 entschieden zurück.

„Das war anders. 2008 war nicht manipuliert. Da kam das Wetter durch den Wolkenbruch ins Spiel, was unvorhersehbar war", sagte Hamilton bei Sky.

Der siebenmalige F1-Weltmeister führte weiter aus: „Das war im letzten Rennen der vergangenen Saison nicht so. Da hat jemand eine Entscheidung getroffen, dass das Ergebnis so sein sollte wie es dann war."

Verstappen überholt Hamilton nach umstrittener Entscheidung

Der damalige Renndirektor Michael Masi hatte in Abu Dhabi am Ende einer späten Safety-Car-Phase kurzfristig entschieden, dass die sich zwischen Spitzenreiter Hamilton und Verstappen befindenden überrundeten Fahrer doch noch überholen dürfen, bevor das Safety Car in die Box fährt.