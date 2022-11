Bundesliga: Elfmeter-Flut und Grifo-Gala im Spitzenspiel zwischen dem SC Freiburg und Union Berlin

Und weitere Rekorde lässt diese verrückte Anfangsphase purzeln: so ist Grifos Blitzstart der schnellste Dreierpack der Bundesliga-Geschichte seit 31 Jahren. Zuvor war Michael Tönnies am 27. August 1991 noch schneller: für den MSV Duisburg traf er gegen den Karlsruher SC bereits nach 16 Minuten dreifach. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Scorer-König Grifo

Durch seinen dritten Treffer in der Begegnung wurde Grifo außerdem zum besten Freiburg-Topscorer in der Bundesliga-Geschichte. Mit nun 81 Scorerpunkten überholte Grifo seinen Teamkollegen Nils Petersen (80 Scorerpunkte).

Doch das war noch keineswegs alles, was das Spiel zu bieten hatte: gleich dreimal zeigte Schiedsrichter Deniz Aytekin in der Anfangsphase auf den Elfmeterpunkt. Zweimal traf Grifo akkurat in den Winkel (4./20.). Auf der anderen Seite setzte Robin Knoche seinen Versuch nur an den Pfosten (9.).