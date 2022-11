NFL: Erstmalig in Deutschland - Brady gewinnt mit Buccaneers gegen Seattle

Tom Brady hat in München das erste reguläre Saisonspiel der NFL auf deutschem Boden gewonnen. In der ausverkauften Allianz-Arena besiegten die Tampa Bay Buccaneers die Seattle Seahawks.

Superstar Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers haben in München das erste reguläre Saisonspiel der National Football League (NFL) auf deutschem Boden gewonnen. Vor 69.811 begeisterten Zuschauern siegte die Mannschaft um den 45 Jahre alten Quarterback mit 21:16 (14:0) gegen die Seattle Seahawks. Der herausragende Brady steuerte zum souveränen Sieg die ersten beiden Touchdown-Pässe in Deutschland bei.

Die NFL hatte für das Spiel einen gewaltigen Aufwand betrieben. Schon seit Tagen gab es Aktionen in der Stadt. Am Sonntag bevölkerten dann bereits vier Stunden vor dem Spielbeginn um 15.30 Uhr Zehntausende die Esplanade vor dem Stadion des FC Bayern. Probleme gab es allerdings beim Einlass: An den Zugängen herrschte ein gewaltiges Chaos. Die Fans mussten teilweise mehr als eine Stunde warten, um die Einlassschranken passieren zu können.