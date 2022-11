Formel 1: Vettel von Teamkollege abgedrängt! So reagiert der Deutsche

Schon am Funk fällt Vettels Reaktion auffallend gemäßigt aus. Mehr als ein irritiertes „Okay“ lässt sich der Heppenheimer nach Strolls Attacke nicht entlocken. Auch nach dem Sprint ist der vierfache Weltmeister sichtlich darum bemüht, die Wogen zu glätten: „Vielleicht war das Ganze nur ein Missverständnis. Natürlich war es sehr eng mit Lance, aber es geht dabei wirklich nur um Sekundenbruchteile und aus dem Cockpit heraus sieht man auch nicht so viel wie von der Kamera“, sagt Vettel. ( Formel 1: Rennen in Sao Paulo, Sonntag 19 Uhr im LIVETICKER )

Stroll drängt Vettel ab - der Deutsche reagiert gelassen

Experte üben deutliche Kritik

Ex-Weltmeister Damon Hill teilt die Meinung des DTM-Shootingstars: „Du kannst auf der Geraden nicht einfach rüberziehen, wenn du siehst, dass jemand zum Überholen ansetzt. Es ist einfach falsch und jeder weiß das“, sagt Hill, der in Bezug auf Stroll außerdem zu bedenken gibt: „Er hat das mit Fernando (Alonso; d. Red .) in Austin zuletzt ja auch schon gemacht.“ Damals endete die Aktion mit Kontakt und einem bösen Abflug beider Autos. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Kurios: Alonso dürfte trotz Strolls gefährlichem Fahrverhalten kaum erwarten können, nächste Saison endlich Stallgefährte des Kanadiers bei Aston Martin zu werden. Denn mit seinem aktuellen Alpine-Teamkollegen Esteban Ocon läuft es für den spanischen Altmeister sogar noch schlimmer: Im Brasilien-Sprint kommen sich Alonso und Ocon in der Startrunde gleich mehrfach in die Quere, teaminterne Kollision inklusive.

Vettel mit guten Chancen auf Punkte

Alonso, der sich bei der Aktion den Frontflügel beschädigt und den Sprint wie Ocon fernab der Punkte beendet, macht aus seinem Ärger keinen Hehl: „Dieser Fight war leider zu eng. Keineswegs ideal, wenn das auch noch mit dem Teamkollegen passiert“, moniert der 40-Jährige und legt in Bezug auf Ocon nach: „Es war ja schon das ganze Jahr ein bisschen so. Ich kann mich an Jeddah erinnern, da war ich (im Zweikampf mit Ocon; d. Red.) schon einmal fast in der Mauer.“ (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)