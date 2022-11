Hertha BSC: Berlin vor Gründung eines Frauenteams - Fusion mit Turbine Potsdam ausgeschlossen

Mit dem Sieg über den 1.FC Köln am Samstag gelingt den Berlinern der Befreiungsschlag. Jetzt plant Hertha die Gründung eines eigenen Frauenfußball-Teams.

Bundesligist Hertha BSC plant die Gründung eines eigenen Frauenfußball-Teams. „Wir sind in den letzten Zügen“, sagte Präsident Kay Bernstein nach der Mitgliederversammlung der Berliner am Sonntag. „Möglicherweise“, so der ehemalige Ultra, könne „im Sommer bereits eine Frauen-Mannschaft starten“.