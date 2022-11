Handball: Löwen und Kiel mit Siegen - Berlin beim HSV unter Druck

Am Sonntag können die Rhein-Neckar Löwen und der THW Kiel ihre Partien erfolgreich gestalten. Berlin muss gegen den HSV gewinnen.

Die Rhein-Neckar Löwen und Rekordmeister THW Kiel machen in der Handball-Bundesliga weiter Druck auf Spitzenreiter Füchse Berlin. Die Löwen festigten durch ihren 37:28 (16:14)-Erfolg gegen den TBV Lemgo ihren zweiten Rang hinter dem Tabellenführer, und Kiel behauptete durch ein 30:26 (12:10) gegen Frisch Auf Göppingen mit einem Spiel Rückstand seinen dritten Platz.

Berlin tritt erst am späteren Sonntagabend beim HSV Hamburg an. Am Tabellenende setzte sich die HSG Wetzlar durch einen 29:26 (13:11)-Sieg beim Abstiegsrivalen GWD Minden vorerst von der Gefahrenzone ab.