2. Liga: SV Darmstadt 98 – SpVgg Greuther Fürth, 1:1 (1:1)

Kaum war der Anpfiff ertönt, ging es vor 15.080 Zuschauern bereits flott zur Sache. Emir Karic stellte die Führung von Darmstadt her (2.). Nach nur 21 Minuten verließ Ragnar Ache von SpVgg Greuther Fürth das Feld, Julian Green kam in die Partie. Ehe der Referee Osmers (Hannover) die Akteure zur Pause bat, erzielte Damian Michalski aufseiten des Teams von Coach Alexander Zorniger das 1:1 (42.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Numerisch ins Hintertreffen geriet die SpVgg in der 48. Minute, als Gideon Jung mit der Ampelkarte vorzeitig vom Feld ging. In der 62. Minute änderte Torsten Lieberknecht das Personal und brachte Christoph Zimmermann und Frank Ronstadt mit einem Doppelwechsel für Patric Pfeiffer und Clemens Riedel auf den Platz. Auch in der zweiten Halbzeit gelang es dem SV Darmstadt 98 nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis.